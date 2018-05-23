ЕЦБ по-прежнему готовится завершить скупку активов до конца года

Замедление экономики еврозоны пока не вызывает большого беспокойства и не должно поменять планы Европейского центрального банка относительно завершения программы скупки активов до конца 2018 года, сказал член правления регулятора Бенуа Кёр в интервью немецкой газете Die Zeit.

Представители центробанка пытаются понять, что стало источником замедления экономики, и спорят о том, стоит ли ЕЦБ поменять курс политики, поскольку экономический рост, вероятно, окажется, ниже прогнозов регулятора.

“В конце прошлого года я говорил, что не ожидаю, что нашу программу скупки активов будет необходимо снова продлевать. Я не вижу причин менять свою точку зрения”, - приводит газета слова Кёра.

“Мы рассчитываем, что экономический подъем продолжится, и мы все более уверены в том, что инфляция приблизится к нашей цели - чуть ниже, но вблизи 2 процентов”, - сказал он.

Кёр добавил, что пока не принято решение о том, каким образом следует завершить программу скупки облигаций объемом 2,55 триллиона евро. Члены ЕЦБ обсуждают несколько сценариев, в частности постепенное сворачивание в течение нескольких месяцев.