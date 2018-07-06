Страховые организации республики собрали за январь-май 508,8 млн рублей, выплатили - 258,8 млн

Страховые организации республики собрали за январь-май 2018 года 508,8 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как сообщает Минфин, поступления за пять месяцев увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 16,6%.

По добровольным видам страхования за январь-май 2018 года страховые взносы составили 307,1 млн рублей, что на 49,6 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-май 2018 года – 201,7 млн рублей, что на 23 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 60,4% (за январь-май 2017 года – 59%).

За январь-май 2018 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 258,8 млн рублей, что на 47,8 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-май 2018 года составил 50,9% (за январь-май 2017 года – 48,4%).

За январь-май 2018 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 46,7 млн рублей (за январь-май 2017 года – 51,3 млн рублей), из них 23,2 млн рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 23,5 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-май 2017 года – 29,9 млн рублей и 21,4 млн рублей соответственно).