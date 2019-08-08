Страховщики Беларуси за 1-е полугодие 2019 года потратили на выплаты менее половины взносов

За январь-июнь 2019 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в Беларуси составили 333,6 млн. рублей, что на 28,0 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-июнь 2019 года составил 48,4% (за январь- июнь 2018 года – 50,3%), сообщил сегодня Минфин РБ.

За отчетный период взносы по прямому страхованию и сострахованию составили 689,9 млн. рублей, что на 13,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

По добровольным видам страхования за январь-июнь 2019 года страховые взносы составили 432,7 млн. рублей, что на 68,2 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-июнь 2019 года составили 257,2 млн. рублей, что на 14,5 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 62,7% (за январь-июнь 2018 года – 60,0%).

За январь-июнь 2019 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 69,9 млн. рублей (за январь- июнь 2018 года – 58,5 млн. рублей), из них 39,2 млн. рублей –налоги и неналоговые платежи в бюджет, 30,7 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-июнь 2018 года – 28,8 млн. рублей и 29,7 млн. рублей соответственно).

Численность работников списочного состава страховых организаций по состоянию на 01.07.2019 составила 8 754 человека (на 01.07.2018 – 8 936 человек).