Последнее обновление: 01.06.2018 12:17

Страховые организации РБ за январь-апрель собрали 402,2 млн рублей, выплатили - 198,2 млн

Страховые организации республики собрали за январь-апрель 2018 года 402,2 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как сообщает Минфин, поступления за четыре месяца увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 18,9%.

По добровольным видам страхования за январь-апрель 2018 года страховые взносы составили 248,3 млн. рублей, что на 45,8 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-апрель 2018 года – 153,9 млн. рублей, что на 18,0 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 61,7% (за январь-апрель 2017 года – 59,9%).

За январь-апрель 2018 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 198,2 млн. рублей, что на 32,4 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-апрель 2018 года составил 49,3% (за январь-апрель 2017 года – 49,0%).

За январь-апрель 2018 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 40,8 млн. рублей (за январь-апрель 2017 года – 42,8 млн. рублей), из них 21,2 млн. рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 19,6 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-апрель 2017 года – 25,0 млн. рублей и 17,8 млн. рублей соответственно).

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