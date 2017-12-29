Страховые организации РБ за январь-ноябрь собрали 950,5 млн рублей, выплатили - 485,8 млн

За январь-ноябрь 2017 года взносы страховых организаций республики по прямому страхованию и сострахованию составили 950,5 млн. рублей.

Как сообщает Минфин, темп роста страховых взносов за январь-ноябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 108,7%.

По добровольным видам страхования за январь-ноябрь 2017 года страховые взносы составили 544,4 млн. рублей, что на 63,3 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-ноябрь 2017 года – 406,1 млн. рублей, что на 12,9 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 57,3% (за январь-ноябрь 2016 года – 55,0%).

За январь-ноябрь 2017 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 485,8 млн. рублей, что на 6,4 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-ноябрь 2017 года составил 51,1% (за январь-ноябрь 2016 года – 54,8%).

За январь-ноябрь 2017 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 122,4 млн. рублей (за январь-ноябрь 2016 года – 102,2 млн. рублей), из них 78,5 млн. рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 43,9 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-ноябрь 2016 года – 60,5 млн. рублей и 41,7 млн. рублей соответственно).