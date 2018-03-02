Страховые организации Беларуси собрали за январь 101,5 млн рублей, выплатили - 44,5 млн

За январь 2018 года взносы страховых организаций республики по прямому страхованию и сострахованию составили 101,5 млн. рублей.

Как сообщает Минфин, темп роста страховых взносов за январь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 118,4%.

По добровольным видам страхования за январь 2018 года страховые взносы составили 68,3 млн. рублей, что на 12,6 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь 2018 года – 33,2 млн. рублей, что на 3,2 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 67,3% (за январь 2017 года – 65,0%).

За январь 2018 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 44,5 млн. рублей, что на 5,3 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь 2018 года составил 43,8% (за январь 2017 года – 45,7%).

За январь 2018 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 7,6 млн. рублей (за январь 2017 года – 4,6 млн. рублей), из них 3,4 млн. рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 4,2 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь 2017 года – 1,5 млн. рублей и 3,1 млн. рублей соответственно).