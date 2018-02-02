Страховые организации РБ собрали в 2017 году 1,0 млрд рублей, выплатили - 532,3 млн

За январь-декабрь 2017 года взносы страховых организаций республики по прямому страхованию и сострахованию составили 1 050,8 млн. рублей.

Как сообщает Минфин, темп роста страховых взносов за январь-декабрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 106,4%.

По добровольным видам страхования за январь-декабрь 2017 года страховые взносы составили 605,6 млн. рублей, что на 63,5 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-декабрь 2017 года – 445,2 млн. рублей, что на 0,6 млн. рублей меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 57,6% (за январь-декабрь 2016 года – 54,9%).

За январь-декабрь 2017 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 532,3 млн. рублей, что на 8,5 млн. рублей меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-декабрь 2017 года составил 50,7% (за январь-декабрь 2016 года – 54,7%).

За январь-декабрь 2017 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 137,7 млн. рублей (за январь-декабрь 2016 года – 111,7 млн. рублей), из них 88,6 млн. рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 49,1 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-декабрь 2016 года – 65,6 млн. рублей и 46,1 млн. рублей соответственно).