Последнее обновление: 02.04.2018 17:37

Страховые организации РБ собрали в январе-феврале 199,6 млн рублей, выплатили - 90,6 млн

За январь-февраль 2018 года взносы страховых организаций республики по прямому страхованию и сострахованию составили 199,6 млн. рублей.

Как сообщает Минфин, темп роста страховых взносов за январь-февраль 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 126,5%.

По добровольным видам страхования за январь-февраль 2018 года страховые взносы составили 133,4 млн. рублей, что на 34,7 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-февраль 2018 года – 66,2 млн. рублей, что на 7,1 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 66,8% (за январь-февраль 2017 года – 62,5%).

За январь-февраль 2018 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 90,6 млн. рублей, что на 8,4 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-февраль 2018 года составил 45,4% (за январь-февраль 2017 года – 52,1%).

За январь-февраль 2018 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 15,9 млн. рублей (за январь-февраль 2017 года – 12,2 млн. рублей), из них 5,5 млн. рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 10,4 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-февраль 2017 года – 3,8 млн. рублей и 8,4 млн. рублей соответственно).

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