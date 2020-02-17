Минфин РБ готовит поправки в страховое законодательство

Минфин Беларуси готовит предложения по подготовке страховых компаний к работе на едином финансовом рынке ЕАЭС.

"Такие предложения Министерство финансов внесет главе государства. Чтобы в течение двух лет подготовить "Белгосстрах" и другие страховые компании для работы на едином финансовом рынке ЕАЭС", - сказал глава Минфина Максим Ермолович после доклада у Лукашенко.

Принимая доклад у министра финансов, Лукашенко потребовал пояснить предложения ведомства по изменениям на страховом рынке.

"Не забудьте сказать о "Белгосстрахе", страховых организациях. Вы вносите предложение по какому-то переформатированию, превращению в ОАО. Я у вас спрашивал, что за проблема, можете ли вы работать. Вы сказали, что можете, и опять вносите предложение. То есть можете работать по-старому, как это есть, ничего не ломая. Вдруг вы предлагаете сделать акционерное общество на этой базе. Зачем мы делаем эти шаги? Хотелось бы, чтобы вы пояснили и свою работу по страховому направлению", - сказал Лукашенко.