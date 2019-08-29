Белорусские страховщики собрали за семь месяцев 502,3 млн рублей, выплатили - 396,9 млн рублей

За январь-июль 2019 года взносы страховых организаций республики по прямому страхованию и сострахованию составили 810,4 млн. рублей.

Как сообщает Минфин, темп роста страховых взносов за январь-июль 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 114,9%.

По добровольным видам страхования за январь-июль 2019 года страховые взносы составили 502,3 млн. рублей, что на 85,3 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-июль 2019 года – 308,1 млн. рублей, что на 19,9 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 62,0% (за январь-июль 2018 года – 59,1%).

За январь-июль 2019 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 396,9 млн. рублей, что на 44,9 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-июль 2019 года составил 49,0% (за январь- июль 2018 года – 49,9%).

За январь-июль 2019 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 80,3 млн. рублей (за январь- июль 2018 года – 66,9 млн. рублей), из них 45,2 млн. рублей –налоги и неналоговые платежи в бюджет, 35,1 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-июль 2018 года – 35,6 млн. рублей и 31,3 млн. рублей соответственно).