Страховщики РБ за 9 мес. собрали 922,9 млн. рублей, выплатили 457,5 млн. рублей

За январь-август 2019 года взносы страховых организаций Беларуси по прямому страхованию и сострахованию составили 922,9 млн. рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросли на 14,6%.

По добровольным видам страхования за январь-август 2019 года страховые взносы составили 575,1 млн. рублей, что на 95,7 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года, сообщает Минфин РБ.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-август 2019 года – 347,8 млн. рублей, что на 22,3 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 62,3% (за январь-август 2018 года – 59,6%).

За январь-август 2019 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 457,5 млн. рублей, что на 56,0 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-август 2019 года составил 49,6% (за январь- август 2018 года – 49,9%).

За январь-август 2019 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 86,2 млн. рублей (за январь- август 2018 года – 72,6 млн. рублей), из них 46,9 млн. рублей –налоги и неналоговые платежи в бюджет, 39,3 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-август 2018 года – 37,3 млн. рублей и 35,3 млн. рублей соответственно).

Численность работников списочного состава страховых организаций по состоянию на 01.09.2019 составила 8 772 человека (на 01.09.2018 – 8 941 человек).