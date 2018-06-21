Европейские акции в плюсе, снижение автосектора ограничивает рост

Акции Европы продолжили ралли в четверг, однако автосектор ограничивал подъем более широкого рынка, снизившись после того, как немецкий автопроизводитель Daimler предупредил, что повышение импортных пошлин может ударить по его прибыли.

Автосектор к 11.07 потерял около 2 процентов, в то время как панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,1 процента вслед за подъемом азиатских бирж и Уолл-стрит, поскольку США и Китай приостановили обмен угрозами в рамках торгового спора.

Daimler предупредила, что на ее прибыли может отрицательно сказаться повышение Китаем пошлин на импорт американских автомобилей.

Акции Daimler подешевели на 4 процента, BMW - на 2,9 процента, Volkswagen - на 2 процента. Бумаги производителя шин Continental снизились на 0,8 процента.

Акции французского автопроизводителя Peugeot потеряли 1,2 процента, а бумаги поставщика автозапчастей Valeo - 0,2 процента.

Немецкий индекс DAX потерял 0,3 процента из-за снижения акций автопроизводителей.

Акции компаний потребсектора, таких как British American Tobacco, Unilever, ABInBev и Nestle выросли на фоне недавнего укрепления доллара.

Хелен Рид. Перевела Марина Боброва. Редактор Дмитрий Антон