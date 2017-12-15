Самый дорогой компьютер Apple поступил в продажу

Моноблок iMac Pro, который на данный момент стал самым дорогим компьютером компании Apple, 14 декабря поступил в продажу. Об этом сообщает .

Как сообщает The Verge, цена компьютера в минимальной комплектации составит $4999, максимальная конфигурация устройства - $13199.

Презентация iMac Pro состоялась еще в июне 2017 г. На сегодня это самое мощное устройство Apple. Доступны 8-, 10- и 18 ядерные версии устройства на процессоре Intel Xeon с видеокартой видеокартами Radeon Pro Vega 56 (8 Гб памяти) или Radeon Pro Vega 64 (16 Гб). Оперативная память возможна в диапазоне от 32 до 128 Гб.

Устройство оснащено 27-дюймовым дисплеем Retina 5K с поддержкой до 1 млрд цветов.

iMac Pro можно одновременно подключить к двум высокопроизводительным RAID массивам и двум 5К-мониторам. Предусмотрена поддержка 10-Гбит интернета. В комплекте с iMac Pro также поставляются беспроводные клавиатура, мышь и кабели питания.

Версии компьютера с максимальной комплектацией будут доступны в начале следующего года.