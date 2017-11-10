Последнее обновление: 10.11.2017 11:07

Apple работает над гарнитурой дополненной реальности

Apple разрабатывает независимую от смартфонов AR-гарнитуру. Об сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в отличие от остальных AR-гарнитур, продукт от Apple будет работать самостоятельно, без помощи смартфона. По словам источников, устройство получит собственный экран и новую ОС, которую сами разработчики называют rOS.

Собственная AR-гарнитура компании также будет использовать созданный Apple микрочип, который способен потреблять меньше энергии и занимать меньше места, чем существующие на рынке устройства.

По данным издания, компания планирует создать гарнитуру в 2019 году и начать поставки в 2020 году.

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