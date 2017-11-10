Apple обещает решить проблему работы iPhone X на холоде

Компания Apple согласилась, что экран iPhone X плохо реагирует на холод. При температуре около нуля градусов с его работой возникают проблемы, передает dpa. Для того, чтобы их решить, компания решила выпустить новое обновление программного обеспечения iOS. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщил представитель Apple.

По словам представителя Apple, экран нового iPhone теряет чувствительность, попадая в холод. Он не реагирует ни на какие прикосновения. Хотя спустя несколько секунд экран начинает снова работать.

Apple не говорит, с чем связана эта проблема. О том, когда именно выйдет новое обновление, компания также пока не сообщает.