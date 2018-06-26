Последнее обновление: 26.06.2018 12:20

Украинцы могут без виз ездить в почти 130 стран

Граждане Украины могут ездить без виз, или получая визы на границе, около 130 стран мира. Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая на церемонии выпуска студентов Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

“Сегодня уже почти 130 стран можно посещать или без виз, или получая визу на границе”, - сказал глава государства.

По его словам, среди этих стран — 28 государств-членов Шенгенской зоны, безвизовый режим с которыми заработал год назад.

Порошенко также отметил, что уже около 600 тысяч украинцев воспользовались “безвизом” для поездок в ЕС.

Ранее президент заявил, что украинский паспорт входит в 30 самых ценных паспортов в мире благодаря внедрению 11 июня 2017 года безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом.

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