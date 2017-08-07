162 тыс. украинцев уже воспользовались безвизовым въездом в ЕС

С начала действия безвизового режима между Украиной и ЕС правом безвизового въезда воспользовались 162 тыс. украинцев, отказано во въезде 55 гражданам.

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал.

Данные обнародованы по состоянию на 4 августа.

"Количество отказов - 0,03%, всего 55 человек. Из них 18 - это превышение срока пребывания, 37 - не доказали цель поездки", - отметил Цигикал.

По его словам, проблема с очередями на границе практически решена.

"Принят ряд мер по выполнению соответствующего указания президента. Это и перенаправление потоков, и выделение отдельных полос для автомобилей с иностранными номерами, чтобы разгрузить другие полосы движения", - пояснил Цигикал.

Как известно, в ночь на 11 июня страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины.