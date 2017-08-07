Последнее обновление: 07.08.2017 15:56

162 тыс. украинцев уже воспользовались безвизовым въездом в ЕС

С начала действия безвизового режима между Украиной и ЕС правом безвизового въезда воспользовались 162 тыс. украинцев, отказано во въезде 55 гражданам.

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал.

Данные обнародованы по состоянию на 4 августа.

"Количество отказов - 0,03%, всего 55 человек. Из них 18 - это превышение срока пребывания, 37 - не доказали цель поездки", - отметил Цигикал.

По его словам, проблема с очередями на границе практически решена.

"Принят ряд мер по выполнению соответствующего указания президента. Это и перенаправление потоков, и выделение отдельных полос для автомобилей с иностранными номерами, чтобы разгрузить другие полосы движения", - пояснил Цигикал.

Как известно, в ночь на 11 июня страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование