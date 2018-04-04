Украина начала оформление электронных виз для иностранцев

Консульская служба министерства иностранных дел Украины начала оформление электронных виз для въезда в страну.

"Введение электронной визы будет способствовать существенному упрощению визовых формальностей для желающих посетить Украину с целью туризма или бизнеса", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.

По данным пресс-службы, электронными визами смогут воспользоваться граждане 46 стран.

Для оформления электронной визы необходимо заполнить анкету онлайн на сайте, загрузить сканированные копии необходимых документов, заплатить на сайте банковской картой (платежные системы MasterCard или Visa) и распечатать полученную на электронный адрес электронную визу.

Виза оформляется на протяжении девяти рабочих дней и обойдется в $65. Она будет разовая, ее срок действия - до 30 дней.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска.