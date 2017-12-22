МИД Украины: Прямых угроз безвизовому режиму с ЕС нет

Пока не существует прямых угроз действию безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом.

"Никаких прямых угроз сегодня нет. Никто "безвиз"завтра-послезавтра у украинцев не отнимет, но то, что обещали, необходимо делать", - сказал министр иностранных дел Украины Климкин.

По его словам, создание антикоррупционных органов было условием получения Украиной безвизового режима, и если к выполнению данного требования возникнут вопросы, то именно это станет предметом политического диалога между Украиной и ЕС, а не собственно вопрос "безвиза" как такового.