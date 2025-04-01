Украина получила €3,5 млрд первого транша в 2025 году в рамках Ukraine Facility

Украина во вторник, 1 апреля, получила €3,5 млрд от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Транш состоит из льготного финансирования (€3,1 млрд) и грантовой поддержки (€400 млн).

"Благодаря эффективному выполнению условий плана Украины и слаженному сотрудничеству с ЕС, Украина успешно привлекла первый транш в 2025 году в рамках Ukraine Facility", – отметил министр финансов Сергей Марченко.

Он добавил, что в рамках программы в государственный бюджет уже поступило €19,6 млрд. Эти деньги направлены на первоочередные потребности в социальной и гуманитарной сферах.

В 2025 году в рамках Ukraine Facility предусмотрено около €12,5 млрд финансовой поддержки для Украины, из которых €1,5 млрд о в виде грантовой поддержки.

К концу четвертого квартала прошлого года страна выполнила 13 ключевых индикаторов, определенных планом Украины, что позволило вовремя и в полном объеме привлечь соответствующий транш.

Реформы, предусмотренные инструментом, включают такие сферы, как борьба с коррупцией, улучшение бизнес-климата, рынок труда, региональная политика, энергетика, экология, а также управление государственными финансами и предприятиями.