Подразделение Deutsche Bank заплатит €25 млн штрафа по делу о greenwashing

DWS, подразделение Deutsche Bank по управлению активами, согласилось выплатить штраф в размере €25 млн для урегулирования претензий в рамках расследования по делу о greenwashing ("зеленый камуфляж").

Этот термин появился в 1980-х для описания действий с целью выставить компанию в более выгодном свете с точки зрения заботы об экологии, сейчас применяется ко всему спектру ESG-тематики.

В среду прокуратура Франкфурта заявила, что DWS рекламировала продукты с экологическими, социальными и корпоративно-управленческими характеристиками (ESG), которые преувеличивали действительные показатели. Greenwashing имел место с середины 2020 года по январь 2023 года.

"Мы уже публично признали, что в прошлом наш маркетинг иногда был слишком чрезмерным. Мы уже улучшили нашу внутреннюю документацию и процессы контроля, и мы продолжаем это делать", - говорится в сообщении DWS.

В 2023 году DWS согласилась выплатить штраф в $25 млн по требованию Комиссии по ценным бумагам и биржам США из-за недостатков компании в борьбе с отмыванием денег и по вопросам ESG.