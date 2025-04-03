Последнее обновление: 03.04.2025 18:10

ЕБРР в 2025 году предоставит Украине €1 млрд на восстановление энергетики

Европейский банк реконструкции и развития планирует выделить около €1 миллиарда в течение 2025 года, чтобы помочь Украине восстановить поврежденный энергетический сектор и повысить энергетическую устойчивость. Об этом журналистам заявил вице-президент ЕБРР Маттео Патроне.

По его словам, энергетическая безопасность является важнейшим направлением деятельности Европейского банка реконструкции и развития в Украине: на нее уже выделено €2 миллиарда, сообщает Reuters.

"Но с учетом мероприятий, которые мы собираемся завершить, а также с учетом наших планов, в частности, в государственном секторе, эти €2 миллиарда существенно увеличатся в 2025 году. Это около €3 миллиардов, вероятно, до конца года", – добавил он.

Таким образом, в течение этого года финансирование помощи энергетическому сектору в Украине со стороны ЕБРР увеличится на €1 млрд.

По словам вице-президента ЕБРР, возобновляемые источники энергии составляют около 10% в энергетическом балансе Украины, и банк рассматривает проекты, направленные на увеличение этой доли.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года ЕБРР направил в Украину €6,4 миллиарда.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Европейский банк реконструкции и развития планирует инвестировать не менее €1,5 млрд на поддержку экономики и бизнеса Украины в военное время.

В июне 2024 года президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписали меморандум о выделении дополнительной помощи на восстановление украинской энергетической инфраструктуры.

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