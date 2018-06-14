Уолл-стрит снизилась в ожидании ужесточения политики ФРС

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов среды, после того как ФРС США повысила базовую ставку в соответствии с ожиданиями участников рынка и спрогнозировала некоторое ускорение темпов повышения ставок в ближайшие месяцы.

Согласно заявлению ФРС, регулятор намерен провести еще два подъема ставки в 2018 году вместо ожидавшегося ранее одного.

Повысив базовую ставку на четверть процентного пункта до 1,75-2,00 процента, американский центробанк также отказался от предыдущего обещания поддерживать ставки на низком уровне достаточно долго для стимулирования экономики “какое-то время”.

После публикации заявления ФРС фондовые индексы демонстрировали высокую волатильность, но завершили день вблизи сессионных минимумов, при этом большинство отраслевых индексов S&P снизились. Индекс CBOE Volatility, представляющий собой индикатор ожидания волатильности рынка, вырос.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones опустился на 0,47 процента до 25.201,2 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,40 процента до 2.775,63 пункта, а индекс Nasdaq Composite потерял 0,11 процента, опустившись до 7.695,70 пункта.

Индекс финансового сектора S&P снизился на 0,3 процента.

Акции телеком- и медиакомпаний преимущественно выросли благодаря тому, что AT&T Inc получила одобрение суда на поглощение Time Warner Inc за $85 миллиардов.

Цена бумаг HBO Time Warner, владеющей телеканалом HBO, выросла на 1,8 процента, а бумаги AT&T подешевели на 6,2 процента, в результате чего индекс сектора телекоммуникационных услуг S&P снизился на 4,5 процента.

Акции других телеком- и медиакомпаний, включая SprintCorp, CBS Corp и Discovery Inc, подорожали.

После закрытия официальной торговой сессии Comcast Corp предложила $65 миллиардов за медиаактивы Twenty-First Century Fox Inc. Бумаги Twenty-First Century Fox выросли на 0,2 процента в ходе торгов после закрытия основной сессии, которую они завершили ростом на 7,7 процента. Акции Comcast снизились по итогам сессии на 0,2 процента.