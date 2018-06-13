Индексы Nasdaq и S&P 500 выросли, инвесторы ждут итогов заседания ФРС

Индексы S&P 500 и Nasdaq завершили торги вторника на положительной территории благодаря подъему бумаг технологических компаний и сектора коммунальных услуг, хотя инвесторы сохраняли осторожность в ожидании итогов заседания Федрезерва.

Как ожидается, ФРС по итогам заседания, которое завершится в среду, повысит ставки во второй раз с начала 2018 года.

Инвесторы ждут текста заявления по итогам совещания регулятора и пресс-конференции главы ФРС, чтобы понять, намерен ли Федрезерв повысить ставки три или четыре раза в текущем году.

Сектор коммунальных услуг S&P 500 вырос на 1,3 процента, технологический индекс прибавил 0,6 процента.

Инвесторы, похоже, не придали большого значения исторической встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Трамп и Ким пообещали прилагать совместные усилия для полной денуклеаризации Корейского полуострова, однако их совместное заявление практически не содержит подробностей того, что именно лидеры намерены предпринять для достижения этой цели.

Акции компаний оборонного сектора снизились, однако рынки в целом практически не отреагировали на результаты саммита.

Индекс Dow Jones сбавил 0,01 процента до 25.320,73 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,17 процента до 2.786,85 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,57 процента до 7.703,79 пункта.

Акции Tesla Inc подорожали на 3,2 процента после того, как производитель электромобилей объявил о сокращении нескольких тысяч рабочих мест.

Бумаги Twitter выросли на 5 процентов после того, как аналитики J.P. Morgan повысили их ценовой ориентир на $11 до $50, сообщив, что уверены в росте выручки компании от рекламы.