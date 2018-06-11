Американские фондовые индексы растут в начале торгов

Американские фондовые индексы незначительно повышаются в начале торгов. Внимание инвесторов переключается с саммита G7 на встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

По итогам прошлой недели рынок акций США вырос заметными темпами: Dow Jones прибавил 2,8%, S&P 500 - 1,6%, а Nasdaq - 1,2%.

Как объявил в понедельник Белый дом, американо-северокорейские переговоры "продвигаются быстрее, чем ожидалось". "Хотя встречи мировых лидеров обычно не считаются рыночными событиями, и рынок на них реагирует сдержанно, этот саммит может быть воспринят совершенно иначе. Неопределенность вокруг отношений Трампа и Ким Чен Ына последний год была одним из наиболее существенных рисков на финансовых рынках", - отмечает стратег FXTM Джамиль Ахмад.

Кроме того, рынок ждет заседаний трех крупнейших мировых центробанков - Федеральной резервной системы (ФРС), Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Японии, которые пройдут на этой неделе. По оценкам трейдеров и аналитиков, ФРС снова повысит ключевую ставку, а ЕЦБ продолжит курс на нормализацию денежно-кредитной политики.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:45 мск 11 июня поднялся на 40,32 пункта (0,52%) - до 25356,85 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 5,37 пункта (0,19%) - до 2784,40 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 17,05 пункта (0,22%) и составил 7662,56 пункта.

Акции провайдера медицинских услуг Envision Healthcare Corp. подорожали на 2,7%, поскольку фонд прямых инвестиций KKR объявил о ее покупке за $9,9 млрд с учетом долга.

Курс ценных бумаг производителя стройматериалов USG поднялся на 3,6%. Германская Knauf покупает USG за $7 млрд.

Тем временем рыночная стоимость разработчика программного обеспечения для бизнеса Workday Inc. уменьшилась на 1,2%. Workday покупает софтверную компанию Adaptive Insights за $1,55 млрд, чтобы расширить линейку продуктов финансового планирования. Акции Adaptive Insights не торгуются на бирже.