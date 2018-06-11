Уолл-стрит закрылась ростом за счет ослабления страхов о торговле

Фондовые индексы США закрыли пятничную сессию ростом на фоне ослабления беспокойства инвесторов о глобальных торговых противоречиях, однако объем торгов был относительно небольшим в преддверии недели, на которой пройдут заседания ряда центробанков.

Инвесторы, похоже, перестали беспокоиться об отношениях США с крупнейшими торговыми партнерами. Страны G7 начали саммит, омраченный решением американского президента Дональда Трампа ввести тарифы на импорт стали и алюминия из Канады, Европейского союза и Мексики.

Однако некоторые инвесторы, вероятно, воздерживаются от ставок в преддверии заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, а также встречи глав США и КНДР, запланированной на 12 июня.

Индекс Dow Jones закрыл сессию подъемом на 0,3 процента до 25.316,53 пункта, индекс S&P 500 - на 0,31 процента до 2.778,98 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,14 процента до 7.645,51 пункта.

За неделю S&P вырос на 1,62 процента, Dow - на 2,76 процента, а Nasdaq - на 1,21 процента.

Самый существенный рост в процентном выражении среди 11 секторов S&P 500 показал сектор второстепенных товаров и услуг, набравший 1,3 процента. Основным драйвером роста сектора стали бумаги Procter & Gamble, которые укрепились на 1,9 процента, а также акции Philip Morris, прибавившие 2,6 процента.

Индекс здавоохранения вырос на 0,7 процента, главным образом за счет укрепления бумаг Allergan на 4,3 процента.

Технологический сектор закрылся подъемом на 0,03 процента. Давление на сектор оказали акции Apple Inc и поставщиков, которые подешевели после сообщения о том, что производитель iPhone планирует сократить производство смартфонов в текущем году.