Сельхозпроизводство в Беларуси снизилось в январе на 1,9%

В январе 2019 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 861,5 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 98,1% к уровню января 2018 г.

Как сообщает Белстат, в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 152,8 тыс. тонн, молока – 586,9 тыс. тонн, яиц получено 286,4 млн. штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится почти 95% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,7% молока и более 92% производства яиц.

На 1 февраля 2019 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,2 млн. голов, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Поголовье свиней составило 2,5 млн. голов.