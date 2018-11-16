В Беларуси производство сельхозпродукции в январе-октябре снизилось на 2,5%

В январе-октябре 2018 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 17,1 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 97,5% к уровню января-октября 2017 г.

Как сообщает Белстат, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 13,6 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 97,1% к аналогичному периоду предыдущего года.

На 1 ноября 2018 г. в сельскохозяйственных организациях республики накопано картофеля 756,8 тыс. тонн при средней урожайности 264 центнера с одного гектара, собрано овощей 154,8 тыс. тонн при урожайности 245 центнеров.

Валовой сбор свеклы сахарной увеличился на 3,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, составив 3992,4 тыс. тонн, урожайность получена 452 центнера с одного гектара.

На 1 ноября 2018 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм под урожай 2019 года на площади 1582,8 тыс. гектаров, или на 4,9% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Посевная площадь под озимый рапс составила 382,6 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 989,7 тыс. гектаров, или на 37,6% больше, чем на 1 ноября 2017 г.

На начало ноября текущего года заготовлено кормов 11,4 млн. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 8,2 млн. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 26,2 центнера кормовых единиц, из них кормов из трав – 25,7 центнера.

В январе-октябре 2018 г. производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях составило 1437,4 тыс. тонн (99,9% к уровню соответствующего периода предыдущего года), молока произведено 5939,9 тыс. тонн (100,7%).

На 1 ноября 2018 г. в сельскохозяйственных организациях республики насчитывалось 4,3 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн. голов.