Уолл-стрит закрылась ростом за счет экономических данных, ослабления беспокойства о торговле

Основные индексы Уолл-стрит закрылись ростом в среду при поддержке финансового сектора, поскольку инвесторы переключили внимание на оптимистичные экономические данные, в то время как беспокойство о торговле отошло на второй план.

При этом индекс Nasdaq закрылся на рекордном максимуме третью сессию подряд.

Главный экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сказал в конце торгового дня, что президент США Дональд Трамп встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канадским премьером Джастином Трюдо на саммите G7 на этой неделе.

Хотя Кадлоу отметил, что Трамп не отказывается от жесткой позиции в отношении торговли, его комментарии, похоже, успокоили инвесторов.

Трамп на прошлой неделе объявил о введении пошлин в размере 25 процентов на сталь и 10 процентов на алюминий из Канады, Евросоюза и Мексики. Последняя ответила введением пошлин на американскую продукцию - от стали до свинины и виски.

Индекс Dow Jones закрыл сессию подъемом на 1,4 процента до 25.146,39 пункта, индекс S&P 500 - на 0,86 процента до 2.772,35 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,67 процента до 7.689,24 пункта.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США приблизилась к максимуму двух недель после данных, указавших на неожиданное снижение дефицита торгового баланса США до минимума семи месяцев в апреле, которое укрепило уверенность в ускорении роста ВВП во втором квартале.

Финансовый сектор S&P вырос на 1,8 процента, став основным драйвером роста индекса S&P 500 за счет роста бумаг банков и доходности гособлигаций.

Акции Facebook подешевели на 0,8 процента после того, как компания подтвердила, что сотрудничает как минимум с четырьмя китайскими компаниями в вопросе обмена данными пользователей.