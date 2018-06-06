Nasdaq достиг рекордного уровня, S&P вырос благодаря статистике

Американский фондовый индекс Nasdaq закрылся на рекордном максимуме второй день подряд, поддерживаемый акциями технологического сектора и сектора второстепенных товаров и услуг, а S&P 500 повысился благодаря хорошей экономической статистике США.

В то же время акции банков снизились наряду с доходностью казначейских облигаций США, и инвесторы, по-видимому, отдавали предпочтение бондам, нежели бумагам защитных секторов, таких как секторы коммунальных услуг и производителей товаров массового потребления.

Активность в секторе услуг экономики США ускорилась в мае, что свидетельствует об устойчивом росте экономики во втором квартале, хотя введение торговых пошлин и нехватка рабочей силы ставят прогнозы под вопрос.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones снизился на 0,06 процента до 24.799,98 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 0,07 процента до 2.748,8 пункта, а индекс Nasdaq Composite прибавил 0,41 процента до 7.637,86 пункта.

Индекс Nasdaq потянули вверх акции Amazon.com, которые подорожали на 1,9 процента и также оказались в лидерах роста среди компонентов индекса сектора второстепенных товаров и услуг S&P.

Бумаги Apple прибавили в цене 0,8 процента, подтолкнув вверх индекс технологического сектора S&P и Nasdaq.

Финансовый сектор оказал наибольшее давление на S&P, снизившись на 0,4 процента. Акции Bank of America и Citibank подешевели примерно на 0,9 процента.

Акции Twitter подорожали на 5,1 процента после их включения в индекс S&P 500. Бумаги Netflix, которые войдут в S&P 100, прибавили 1,1 процента.