Уолл-стрит выросла благодаря техсектору, Nasdaq достиг рекордного уровня

Основные индексы Уолл-стрит повысились в понедельник, а Nasdaq достиг рекордного уровня закрытия благодаря ралли акций технологического сектора ввиду ожидаемого продолжения экономического роста, хотя падение цен на нефть оказало давление на энергетический сектор.

Лучшие, чем ожидалось, данные о занятости в США за май, по-прежнему придают оптимизма инвесторам, оставившим опасения по поводу торговой войны.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones повысился на 0,72 процента до 24.813,69 пункта, а индекс S&P 500 вырос на 0,45 процента до 2.746,87 пункта. Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,69 процента, достигнув отметки 7.606,46 пункта, рекордного уровня закрытия.

Технологический сектор S&P 500 дал наибольший толчок основному индексу, прибавив 0,8 процента.

Акции Apple достигли исторического пика с началом ежегодной конференции для разработчиков в калифорнийском Сан-Хосе, в ходе которой компания представила новую версию операционной системы iOS под номером 12. В то же время бумаги Microsoft подорожали на фоне сообщения компании о намерении купить веб-сервис GitHub за $7,5 миллиарда.

Индекс сектора второстепенных товаров и услуг показал сильнейший процентный рост среди 11 основных отраслевых индексов S&P 500, прибавив 1,1 процента, тогда как энергетический сектор понес наибольшие потери, снизившись на 0,9 процента, на фоне падения цен на нефть из-за беспокойства об увеличении добычи в США.

Акции авиапроизводителя Boeing прибавили в цене 1,1 процента, дав наибольший толчок Dow, так как компания сообщила о планах сотрудничества с французской Safran SA в области производства и обслуживания запчастей для самолетов.