Уолл-стрит закрылась снижением из-за возобновившегося беспокойства о торговой войне

Американский фондовый рынок завершил торги четверга снижением после того, как США сообщили, что продвигаются вперед в вопросе пошлин на импорт металлов из Канады, Мексики и Европейского союза, вынудив некоторых партнеров пригрозить ответными мерами.

Однако за месяц индексы S&P 500, Dow Industrials и Nasdaq показали максимальный процентный прирост с января.

Министр торговли США Уилбур Росс сообщил журналистам в ходе специального брифинга в четверг, что пошлины в размере 25 процентов на сталь и 10 процентов на алюминий из Евросоюза, Канады и Мексики вступят в силу пятницу.

Мексика ответила введением пошлин на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из США.

Канада сообщила, что введет ответные пошлины на экспорт товаров из США стоимостью $12,8 миллиарда.

Индекс S&P 500, отслеживающий динамику бумаг производителей фасованных продуктов питания и мясных изделий, снизился на 2,0 процента. Акции Tyson Foods Inc и Kraft Heinz Co оказали на индекс наибольшее давление.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 1,02 процента до 24.415,84 пункта, индекс S&P 500 потерял 0,69 процента, опустившись до 2.705,27 пункта, а индекс Nasdaq Composite сбавил 0,27 процента, упав до 7.442,12 пункта.

Однако за месяц S&P вырос на 2,16 процента, Dow - на 1,05 процента, а Nasdaq - на 5,32 процента.

Индекс S&P Composite 1500 Steel, отслеживающий динамику акций производителей стали, растерял набранное в начале торгов преимущество после ответных мер Мексики, и закрыл торги снижением на 0,1 процента.

Акции промышленных гигантов Boeing Co и CaterpillarInc подешевели на 1,7 и 2,3 процента соответственно.