Уолл-стрит выросла на фоне ослабления опасений вокруг Италии

Акции США выросли в среду, а индексы S&P 500 и Dow показали рекордный с 4 мая однодневный подъем на фоне признаков ослабления политической нестабильности в Италии и подорожавшей нефти.

Индексы восстановились после того, как итальянская партия “Движение пяти звезд” возобновила попытки сформировать правящую коалицию и призвала евроскептика Паоло Савону отозвать свою кандидатуру на должность министра экономики.

Энергетические акции выросли максимально среди 11 основных секторов S&P. Энергетический индекс прибавил 3,1 процента на фоне 2,2-процентного подъема цен на американскую нефть.

Индекс Dow Jones поднялся на 1,26 процента до 24.667,78 пункта, индекс S&P 500 - на 1,27 процента до 2.724,01 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,89 процента до 7.462,45 пункта.

Индекс компаний малой капитализации Russell 2000 вырос на 1,5 процента, завершив торги на историческом максимуме благодаря хорошим экономическим данным США.

Вышедшие в среду данные компании Automatic Data Processing Inc показали, что число рабочих мест в частном секторе США в мае выросло на 178.000 после увеличения на пересмотренные 163.000 в предыдущем месяце.

Темпы расширения экономики США в первом квартале замедлились немного сильнее, чем считалось первоначально, сообщило министерство торговли, однако снижение налогов, скорее всего, подстегнет экономическую активность в текущем году.

Акции разработчика ПО Salesforce.com и производителя компьютеров и принтеров HP Inc выросли на 1,9 и 4,0 процента соответственно после того, как обе компании повысили годовые прогнозы прибыли.