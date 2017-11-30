Страховые организации РБ собрали за январь-октябрь 865,7 млн рублей, выплатили - 439,9 млн

За январь-октябрь 2017 года взносы страховых организаций республики по прямому страховаию и сострахованию составили 865,7 млн. рублей.

Как сообщает Минфин, темп роста страховых взносов за январь-октябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 108,1%.

По добровольным видам страхования за январь-октябрь 2017 года страховые взносы составили 494,2 млн. рублей, что на 55,7 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-октябрь 2017 года – 371,5 млн. рублей, что на 9,1 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 57,1% (за январь-октябрь 2016 года – 54,8%).

За январь-октябрь 2017 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 439,9 млн. рублей, что на 1,6 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-октябрь 2017 года составил 50,8% (за январь-октябрь 2016 года – 54,7%).

За январь-октябрь 2017 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 115,6 млн. рублей (за январь-октябрь 2016 года – 96,7 млн. рублей), из них 75,9 млн. рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 39,7 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-октябрь 2016 года – 58,6 млн. рублей и 38,1 млн. рублей соответственно).