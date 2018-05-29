Евро достиг 10-месячного минимума после распродажи гособлигаций Италии

Евро продолжает дешеветь во вторник, опустившись до минимума 10 месяцев из-за распродажи на долговых рынках Италии, спровоцированной политической нестабильностью в стране.

Стоимость итальянских госбондов во вторник снизилась максимально более чем за 25 лет.

Президент Италии Серджо Маттарелла в понедельник назначил бывшего экономиста Международного валютного фонда Карло Коттарелли временно исполняющим обязанности премьер-министра, поручив ему планирование досрочных выборов и принятие нового бюджета.

Инвесторы опасаются, что выборы принесут победу евроскептикам, создав угрозу единству еврозоны.

С начала мая евро потерял 4 процента на фоне роста доллара и усиления опасений вокруг политической и экономической ситуации в блоке.

Во вторник единая европейская валюта впервые с ноября 2017 года опустилась ниже отметки $1,16 и достигла минимума 10 месяцев в $1,1510. К 15.17 евро восстановил часть потерь, торгуясь на уровне $1,1559. К швейцарскому франку евро подешевел на 0,3 процента, к японской иене - на 1 процент.

Индекс доллара к корзине основных валют вырос на 0,6 процента до 94,780.

Австралийский доллар, чувствительный к изменению аппетита к риску, снизился на 0,3 процента до $0,7523.