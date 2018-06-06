Евро у пика 10 дней на фоне ожиданий завершения скупки активов ЕЦБ

Евро достиг максимума 10 дней в среду после того, как представители руководства ЕЦБ сказали, что регулятор может свернуть программу мер стимулирования к концу 2018 года и что инфляция возвращается к целевой отметке.

Многие трейдеры ожидали, что ЕЦБ будет придерживаться осторожной позиции на заседании 14 июня с учетом неопределенности, вызванной политическим кризисом в Италии.

Однако главный экономист ЕЦБ Питер Прат сказал в среду, что центральный банк на следующей неделе обсудит необходимость постепенного сворачивания QE.

Глава немецкого Бундесбанка Йенс Вайдманн назвал обоснованными ожидания того, что ЕЦБ свернет программу скупки активов до конца 2018 года.

Комментарии подтолкнули евро к 10-дневному пику в $1,1780. К 15.15 МСК евро вырос к доллару на 0,44 процента до $1,1770.

Единая европейская валюта также достигла максимума восьми дней к швейцарскому франку.

Евро набрал около 0,8 процента с начала недели после падения до 10-месячного минимума $1,1510 29 мая.

Укрепление евро негативно сказалось на долларе. Индекс доллара снизился на 0,3 процента до 93,624.

Австралийский доллар существенно укрепился к американскому после того, как данные о ВВП страны превзошли прогнозы рынка.

Канадский доллар вырос на 0,63 процента, отойдя от минимума двух с половиной месяцев после сообщения СМИ о том, что глава Минфина США Стивен Мнучин призвал американского президента Дональда Трампа освободить Канаду от пошлин.