Последнее обновление: 28.05.2018 17:06

Евро перешел на отрицательную территорию на фоне перспективы досрочных выборов в Италии

Евро отыграл набранное в начале торгов преимущество и перешел на отрицательную территорию в понедельник, после того, как президент Италии подготовил почву для проведения выборов, спровоцировав беспокойство о том, что партии евроскептиков могут увеличить свои полномочия.

Президент Италии Серджо Маттарелла в понедельник назначил бывшего экономиста Международного валютного фонда Карло Коттарелли временно исполняющим обязанности премьер-министра, поручив ему планирование досрочных выборов и принятие нового бюджета.

Коттарелли поручено добиться принятия бюджета на 2019 год до конца текущего года - для этого ему понадобится поддержка парламента, большинство мест в котором по итогам предыдущих выборов получили популисты “Движения пяти звезд” и “Лиги”. Учитывая эти обстоятельства, досрочные выборы могут пройти уже в сентябре.

После роста более чем на полпроцента в начале торгов в Лондоне до внутрисессионного максимума в $1,17285 евро резко снизился и к 15.37 потерял 0,26 процента, опустившись до $1.1621.

Давление на евро оказали ралли доллара и увеличение разницы в доходности итальянских и немецких облигаций.

На фоне слабости евро индекс доллара вырос к корзине шести основных валют, поднявшись на 0,24 процента до 94,414.

Доллар торговался без резких колебаний к японской иене до 109,30 иены. Бегство от риска ослабло после того, как президент США Дональд Трамп сказал в воскресенье, что американская делегация приехала в КНДР для подготовки к его встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

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