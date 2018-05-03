Евро отошел от 4-месячного минимума вопреки данным о замедлении инфляции

Евро отошел от минимума четырех месяцев в четверг, не отреагировав на данные, указавшие на неожиданное замедление инфляции в еврозоне, в то время как большинство других валют отыграли часть потерь к доллару на фоне паузы в ралли американской нацвалюты.

Инфляция в еврозоне замедлилась до 1,2 процента в годовом исчислении в апреле против 1,3 процента в марте, а базовая инфляция снизилась еще существеннее, поставив под сомнение планы Европейского центрального банка о сворачивании мер стимулирования.

Ралли доллара приостановилось после того, как итоги заседания Федрезерва США не изменили прогнозы рынка в отношении дальнейшего повышения ставок в текущем году.

Евро снизился после данных об инфляции, но отыграл потери и к 14.34 поднялся на 0,22 процента до $1,9976. Единая европейская валюта также укрепилась к фунту стерлингов и иене.

Федрезерв в среду ожидаемо сохранил ключевую ставку в диапазоне 1,50-1,75 процента годовых и выразил уверенность в том, что недавнее ускорение инфляции, приблизившейся к ориентиру центробанка в 2 процента, будет устойчивым.

Индекс доллара подрос на 0,03 процента до 92,537.

Канадский и австралийский доллары также восстановились к доллару США и выросли на 0,34 и 0,45 процента соответственно.