Евро вблизи минимума 5 месяцев из-за политической ситуации в Италии и роста доходности госбондов США

Евро приблизился к пятимесячному минимуму в четверг на фоне волнений инвесторов из-за требований популистских партий, которые, вероятно, сформируют новое правительство Италии, а также поскольку рост доходности казначейских облигаций США способствовал спросу на доллар.

Единая европейская валюта снизилась на 6 центов, отойдя от отметки, превышающей $1,24, из-за стремительного роста доллара. Инвесторы ожидают, что ФРС должна будет продолжить повышать ставку, чтобы сдержать инфляцию, в то время как другие центробанки откладывают процесс ужесточения монетарной политики.

К 15.21 евро снизился на 0,07 процента до $1,1799, но остался выше $1,1763, минимума с начала 2018 года, пробитого в среду.

Индекс доллара вырос на 0,05 процента до 93,436, оставаясь ниже максимума 2018 года на уровне 93,632.

Евро понес потери, в частности, из-за сообщений о том, что итальянские партии “Движение пяти звезд” и “Лига”, которые работают над коалиционной программой, могут попросить Европейский центральный банк списать со страны долг размером 250 миллиардов евро.

Доллар вырос на 0,27 процента к японской иене до 110,65 иены.

Австралийский доллар укрепился на 0,16 процента до $0,7526 после роста на 0,6 процента днем ранее на фоне подъема цен на сырьевые товары, в частности на медь.