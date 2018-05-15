Евро у минимума 4 месяцев к доллару на фоне роста доходности госбондов США

Евро торгуется у четырехмесячного минимума во вторник, поскольку не оправдавшие прогнозы данные о росте ВВП Германии и подъем доходности казначейских облигаций США способствовали стабилизации доллара после паузы в ралли.

Доллар также приблизился к максимуму трех с половиной месяцев к иене, в то время как основные валюты торговались в узком диапазоне в преддверии данных о розничных продажах в США.

Ралли доллара, которое помогло валюте почти полностью отыграть потери 2018 года, остановилось на прошлой неделе после разочаровывающих данных об инфляции в США.

Экономический рост Германии замедлился сильнее, чем ожидалось, в первом квартале из-за слабых показателей торговли, сообщило предварительные данные Федеральное статистическое управление Германии.

Экономические настроения в Германии не изменились в мае 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил исследовательский институт ZEW.

Евро снизился на 0,33 процента до $1,1886, оставаясь ниже достигнутой в понедельник отметки в $1,1996, которая стала максимальным показателем для единой европейской валюты с 3 мая.

Индекс доллара вырос на 0,38 процента до 92,940, отойдя от пробитого в понедельник минимума со 2 мая на уровне 92,243.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 2 базисных пункта до около 3,019 процента.