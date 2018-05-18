Евро завершает пятую подряд неделю снижением из-за Италии

Евро взял курс на снижение в пятницу, продолжив падение по отношению к доллару пятую неделю подряд из-за политической нестабильности в Италии, которая беспокоит инвесторов.

Евро упал на 6 центов с $1,24 за три недели из-за роста доллара и на фоне обеспокоенности инвесторов требованиями популистских партий, которые, вероятно, сформируют новое правительство в Италии.

Крайне правая “Лига” и “Движение пяти звезд” согласились сформировать коалиционное правительство, которое планирует снизить налоги и увеличить расходы на социальное обеспечение.

Во второй половине дня в пятницу евро приблизился к пятимесячному минимуму на уровне $1,1770. Европейская валюта потеряла в цене примерно 1,2 процента по отношению к доллару.

Ралли американского доллара также оказывает давление на евро. Индекс доллара поднялся по отношению к корзине валют до 93,719. Американский доллар вырос на 5 процентов с середины февраля, и инвесторы ожидают, что США продолжат повышать процентную ставку, чтобы остановить рост инфляции.

Однако дефицит бюджета США, который по прогнозам аналитиков увеличится до более чем $1 триллиона в 2019 году, может спровоцировать снижение индекса доллара на 5 процентов в следующие 12 месяцев.