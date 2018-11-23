Евро может показать рекордное за месяц недельное снижение после данных PMI

Евро снизился на полпроцента в пятницу на фоне опасений о замедлении роста экономики еврозоны, в то время как тревоги о Brexit и бюджетных планах Италии также оказали давление на единую валюту.

Резкое снижение цен на нефть в пятницу спровоцировало повсеместное бегство от риска, в результате которого доллар может показать рекордный за месяц недельный подъем.

Темпы роста деловой активности в еврозоне в ноябре замедлились значительно сильнее, чем ожидалось, показали данные частного исследования в пятницу.

Рост деловой активности в частном секторе Германии также замедлился, достигнув минимума почти за четыре года.

Евро к 15.08 снизился на 0,5 процента до $1,3448, ранее достигнув пятидневного минимума в $1,3430.

К швейцарскому франку единая валюта подешевела на 0,3 процента до 1,1313.

Ослабление евро поддержало доллар. Индекс доллара к корзине основных валют вырос на 0,1 процента до 96,845.

Фунт стерлингов сбавил 0,3 процента до $1,2835 после подъема на 0,8 процента в четверг, когда Лондон и Брюссель согласовали текст проекта соглашения о партнерстве после Brexit.

Норвежская крона подешевела на 0,5 процента из-за падения цен на нефть.

Иена прибавила 0,1 процента к доллару до 112,80.

Австралийский доллар потерял 0,4 процента до $0,7227. Аналитики считают, что “австралиец” продолжит находиться под давлением в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на следующей неделе, поскольку рынки ждут, удастся ли двум лидерам разрядить напряженность в торговых отношениях.