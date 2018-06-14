Евро и доходность бондов еврозоны снизились после заседания ЕЦБ

Евро достиг сессионных минимумов, а доходность европейских гособлигаций снизилась после заседания ЕЦБ, по итогам которого регулятор объявил, что свернет программу скупки активов с конца декабря 2018 года, а ставки останутся на текущих уровнях как минимум до осени 2019 года.

ЕЦБ сообщил, что до конца сентября 2018 года скупка активов продолжится в объеме 30 миллиардов евро в месяц, а с конца сентября до конца декабря 2018 года ее ежемесячный объем будет составлять 15 миллиардов евро, после чего программа завершится.

Единая европейская валюта подешевела по отношению к доллару на 0,6 процента до $1,1723, а к фунту стерлингов на 0,6 процента до 87,66 пенса за евро.

Доходность гособлигаций еврозоны снизилась, при этом доходность десятилетних бумаг Германии, являющихся эталонными для региона, опустилась на 0,47 процента, растеряв первоначальный рост.

Индекс акций еврозоны развернулся вверх после заявления ЕЦБ, достигнув сессионного пика, и торгуется на 0,2 процента выше уровня предыдущего закрытия.