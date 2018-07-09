Евро приблизился к 4-недельным пикам на фоне улучшения аппетита к риску благодаря укреплению юаня

Китайский юань в понедельник восстановился, а евро вырос до максимума с 14 июня, поскольку инвесторы принялись скупать рисковые активы на фоне благоприятной трудовой статистики США и признаков того, что напряженность в торговых отношениях пока не оказала влияния на мировую экономику.

Инвесторы, по всей видимости, игнорируют обострение торгового конфликта между США и Китаем, сосредоточив внимание на экономических показателях. Опубликованные в четверг данные, в частности, указали на существенный рост экспорта Германии.

“Аппетит к риску на рынке в целом высок из-за укрепления китайской валюты, что также способствует росту австралийского доллара и поддерживает слабость доллара США”, - отмечает валютный стратег Credit Agricole Мануэль Оливери.

Юань на офшорном рынке вырос на 0,7 процента до 6,6150 к доллару, приготовившись показать максимальный однодневный рост более чем за три месяца и еще дальше отступив от июньских минимумов.

Евро подорожал на 0,7 процента до $1,1787, достигнув максимальной отметки с 14 июня на фоне падения доллара.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, торгуется вблизи 93,727, на 0,3 процента ниже уровня предыдущего закрытия.

В пятницу доллар потерял почти 0,5 процента, опустившись до отметки 93,921 - минимума с 14 июня - после выхода отчета о занятости в США.

Опубликованные в пятницу данные показали, что средняя почасовая оплата труда увеличилась на 5 центов, или 0,2 процента, в июне после подъема на 0,3 процента в мае, указав на умеренное инфляционное давление и ослабив ожидания еще двух повышений ставки ФРС до конца года.

Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в июне увеличилось на 213.000, превысив прогнозы.

По отношению к иене доллар практически не меняется, торгуясь вблизи 110,42 иены после снижения на 0,2 процента в пятницу.

Британский фунт стерлингов укрепился на 0,4 процента до $1,3343, несмотря на новости об отставке британского министра Дэвида Дэвиса, ответственного за выход страны из ЕС, в связи с разногласиями вокруг плана о Brexit.

Австралийский доллар подорожал на 0,7 процента до $0,7482, еще дальше отступив от 18-месячных минимумов, достигнутых в начале июля.