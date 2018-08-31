Apple назвала дату презентации нового iPhone

Новая модель iPhone будет презентована Apple 12 сентября, говорится в анонсе на сайте компании.

В конце августа Bloomberg сообщил, что в сентябре Apple представит три новые модели iPhone. По словам источников издания, их дизайн будет напоминать о прошлогоднем флагмане компании — iPhone X. Новые модели приобретут новые функции и будут различаться размерами и ценами.

В частности, одно из новых устройств будет иметь самый большой среди всех смартфонов Apple размер экрана: его диагональ из органических светодиодов (OLED) составит 6,5 дюйма. У второго экран будет меньше — 5,8 дюйма. Благодаря увеличенным экранам на устройствах будет возможным просматривать контент из разных приложений одновременно. Третий смартфон получит более дешевый 6,1-дюймовый ЖК-экран.

Окончательно перейти на OLED-дисплеи Apple намерен в 2019 году.