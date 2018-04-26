Евро достиг сессионного пика на фоне комментариев Драги

Евро в четверг опустился до минимума с середины января, но быстро восстановил потери, достигнув сессионного пика во время пресс-конференции главы Европейского центробанка Марио Драги, который сказал, что регулятор не обсуждал волатильность курсов валют на заседании.

К 16.04 единая европейская валюта подорожала на 0,3 процента до $1,2196.

Европейский центробанк в четверг оставил ставки без изменений, подтвердив, что скупка активов в объеме 30 миллиардов евро в месяц продолжится до конца сентября 2018 года или после истечения этого срока при необходимости.

В любом случае скупка активов будет продолжаться, пока совет управляющих не будет наблюдать устойчивой корректировки траектории инфляции в соответствии с целевым уровнем, сообщил ЕЦБ.

Драги в ходе пресс-конференции сказал, что некоторые индикаторы указывают на небольшое замедление роста экономики еврозоны, однако он остается прочным.

Инфляция, по словам главы ЕЦБ, будет колебаться у отметки 1,5 процента до конца 2018 года.

Индекс доллара к корзине основных валют снизился на 0,14 процента до 91.049.

К иене доллар подешевел на 0,3 процента до 109,12 после подъема до пика двух с половиной месяцев в 109,49.