Неделя на Уолл-стрит: Инвесторы отказываются от традиционной майской распродажи акций

Биржевая стратегия продажи акций на Уолл-стрит в мае в ожидании снижения их цены в последующие шесть месяцев обычно оказывалась результативной в годы, на которые приходятся промежуточные выборы в США.

До недавнего времени динамика акций действительно ухудшалась за шесть месяцев, если начинать отсчет в мае, в то время как многие трейдеры в этот период отправляются на каникулы.

Однако в этом году акции, похоже, могут пойти против этого тренда на фоне крайне успешного квартала и хороших показателей американской экономики.

Акции США выросли в период с ноября по апрель, однако волатильность также усилилась. S&P достиг рекордного максимума 26 января, но в последующие дни потерял более 10 процентов. Сейчас индекс торгуется примерно на 5,5 процента ниже январского пика.

“Я не думаю, что это (тенденция) сработает в этом году”, - сказал Дэвид Джой, главный стратег рынка Ameriprise Financial в Бостоне.

“Экономика сильна, прибыль хорошая, небольшая распродажа на рынке уже была”.

Уолл-стрит уверенно начала май, а Dow и S&P готовятся показать максимальный для этого месяца подъем с 2009 года.

Однако годы, на которые приходятся промежуточные выборы, обычно оказываются особенно трудными, свидетельствуют данные LPL Research.

В ноябре в США пройдут выборы в Палату представителей и Сенат. Обычно имеющая большинство партия после очередных президентских выборов теряет часть мест. На данный момент Сенат и Палату представителей контролирует Республиканская партия.

“Промежуточные выборы определенно являются препятствием и поводом для опасений, однако есть и другие”, - сказал Терри Сандвен, старший стратег по акциям U.S. Bank Wealth Management в Миннеаполисе.

В последний раз Dow и S&P снизились по итогам мая в 2012 году. На протяжении последующих пяти лет S&P четырежды повышался за период с мая по октябрь и лишь однажды - в 2015 году снизился на 0,3 процента.