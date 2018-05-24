Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов

Американский фондовый рынок усилил падение после того, как президент США Дональд Трамп объявил об отмене встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Учитывая необычайную злобу и открытую враждебность в ваших последних заявлениях, я считаю, что проводить саммит на данный момент будет нецелесообразно", - говорится в письме президента США, адресованном северокорейскому лидеру.

Вместе с тем протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), основной посыл которого инвесторы сочли "голубиным", продолжает оказывать положительное влияние на рынок акций, сдерживая падение, пишет MarketWatch. Усилившееся снижение доходности 10-летних US Treasuries (до 2,97%) также поддерживает акции.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 11 тыс. и составило 234 тыс., что является максимумом за семь недель.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в марте сократились на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты в среднем прогнозировали снижение показателя на 1,8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:14 мск в четверг опустился на 135,57 пункта (0,55%) и составил 24751,24 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 13,59 пункта (0,50%) - до 2719,70 пункта.

Nasdaq Composite потерял 25,69 пункта (0,35%) и составил 7400,27 пункта.

Реакция американского автопрома на сообщения о том, что власти США планируют ввести пошлины на импорт автомобилей и автокомпонентов на уровне 25%, была неоднородной. Акции General Motors Co. подорожали на 0,8%, Ford Motor Co. - на 1,05%, тогда как цена бумаг Fiat Chrysler Automobiles упала на 2,1%.

Котировки ценных бумаг Best Buy Inc. упали на 6,5%, несмотря на то, что прибыль превысила ожидания рынка. Инвесторов беспокоит замедление роста интернет-продаж крупнейшего оператора магазинов электроники в мире.