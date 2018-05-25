Уолл-стрит закрылась в минусе после отмены Трампом встречи с лидером КНДР

Американский фондовый рынок закрыл торги четверга небольшим снижением после того, как президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и пригрозил ввести пошлины на импорт автомобилей, однако потери рынка были ограничены на фоне роста бумаг Netflix и General Electric.

Трамп в среду поручил начать расследование с целью выяснить, угрожает ли импорт автомобилей и автокомпонентов автомобильной отрасли США, что может еще больше усложнить переговоры о торговле с Китаем и другими торговыми партнерами.

Ранее в четверг Трамп отменил запланированную на 12 июня встречу с Кимом, сославшись на “открытую враждебность” Пхеньяна.

Давление на рынок также оказала слабость энергосектора после снижения цен на нефть. Энергетический индекс S&P потерял 1,7 процента. В то же время поддержку Уолл-стрит оказал рост бумаг General Electric и Netflix на 3 и 1,3 процента соответственно.

Индекс Dow Jones закрыл сессию снижением на 0,03 процента до 24.811,76 пункта, индекс S&P 500 - на 0,20 процента до 2.727,76 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,02 процента до 7.424,43 пункта.

Акции Ford и General Motors укрепились на фоне возможности введения пошлин на импорт европейских и азиатских автомобилей в США.