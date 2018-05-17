Американские фондовые индексы слабо растут

Американские фондовые индексы, открывшие сессию в четверг снижением, перешли к слабому росту в ходе торгов.

Трейдеры продолжают следить за рынком гособлигаций: доходность десятилетних US Treasuries в четверг поднялась выше отметки в 3,1% впервые за 7 лет.

Кроме того, в центре внимания рынка - второй раунд торговых переговоров между США и Китаем, проходящий в Вашингтоне, и ситуация вокруг Северной Кореи, которая накануне пригрозила отказаться от саммита с США в знак протеста против военных учений Вашингтона и Сеула, пишет MarketWatch.

"В этом году есть несколько тем, каждая из которых имеет различную важность в тот или иной период времени. Ни одна из этих тем еще не раскрыта полностью, так же как и ни одна из них по-прежнему не снята с повестки, - отмечает аналитик Interactive Investor Ли Уайлд. - Таким образом, трейдеры продолжают закладывать в рынок риски, связанные с торговым спором США и Китая, ситуацией вокруг Северной Кореи, конфликт на Ближнем Востоке, рост доходностей облигаций и ошибки в монетарной политике".

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:20 МСК в четверг вырос на 8,96 пункта (0,04%) и составил 24777,89 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 3,65 пункта (0,13%) - до 2726,11 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 5,87 пункта (0,08%) и составил 7404,17 пункта.

Цена акций Take-Two Interactive Software Inc. увеличилась на 1,2%, несмотря на то, что компания объявила о квартальной выручке ниже ожиданий рынка, а также дала слабый прогноз.

Бумаги Williams Companies, работающей в сфере нефтегазовой инфраструктуры, подорожали на 1,4%. Компания сообщила о намерении выкупить не принадлежащие ему акций Williams Partners LP в рамках сделки, оценивающей последнюю в $10,5 млрд.

Стоимость акций Williams Partners выросла на 5,5%.

Тем временем стоимость акций Cisco упала на 3,4% в ходе торгов в четверг. Прибыль и выручка американского производителя сетевого оборудования в третьем финквартале оказались чуть лучше ожиданий рынка, однако темпы роста сервисной выручки (+3%) не оправдали прогнозов.

Капитализация производителя оборудования для выпуска полупроводников Applied Materials опустилась на 1,2%.

Бумаги Walmart Inc., дорожавшие в ходе предварительных торгов благодаря сильной отчетности ритейлера, теряют в цене 1,7%.

Тем временем, цена акций другого ритейлера - J.C. Penney, упала на 11% после публикации им квартального отчета. Бумаги еще одного представителя сектора - Nordstrom Inc., который обнародует отчетность после закрытия рынка, прибавляют в цене 1,6%.

Стоимость бумаг сети магазинов детской одежды Children's Place Inc. упала на 7,2%. Прибыль и выручка компании в первом квартале оказались хуже прогнозов рынка.